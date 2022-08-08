Росіяни обстріляли автобус з переселенцями в Запорізькій області, - ЗМІ

У Запорізькій області автобус з переселенцями потрапив під артилерійський обстріл російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА-Мелітополь".
За інформацією видання, українці їхали на автобусі з тимчасово окупованого Мелітополя в бік підконтрольної Києву території. Біля села Кам'янське Запорізької області, яке знаходиться в "сірій зоні", авто потрапило під ворожий обстріл.
У "РІА-Мелітополь" додають, що один зі снарядів влучив в землю поруч з автобусом. Від ударної хвилі у транспорту вилетіли шибки з одного боку і вибило задні двері. При цьому ніхто з пасажирів не постраждав.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що Україна просить Росію організувати "зелений коридор" для евакуації людей з окупованої території Запорізької області.
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