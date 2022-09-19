UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обещают пенсионерам на захваченных территориях "туристические путешествия", - ГУР

Фото: оккупанты обещают украинским пенсионерам "путешествия" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты на захваченных территориях Украины врут пенсионерам. Они обещают им "высокий уровень жизни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Оккупанты провели в поселке Мирное Херсонской области собрание с жителями. Россияне агитировали мужчин вступать в состав так называемой "народной милиции". Образование, возраст, физическое и моральное состояние для оккупантов не имеют никакого значения.

Также на собрании обсуждали вопросы получения российских паспортов и пенсий. Представители оккупационной администрации говорили о "высоком уровне жизни" пенсионеров в России и уверяли, что власти обязательно ежегодно отправляют их в "туристические путешествия".

Кроме того, оккупанты провалили "мобилизацию" на захваченных в 2022 году территориях Луганской области.

"В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции". Сейчас программа "мобилизации" полностью провалена", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки, в российских госпиталях отказываются лечить раненых боевиков из "ЛДНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оккупированные территорииГлавное управление разведкиРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеВойна России против Украины