Россияне ночью выпустили по Краматорску 11 ракет (фото)

"11 ракетных обстрелов пережил этой ночью Краматорск. Россияне били по частному сектору, по предварительной информации, повредили три жилых дома. По счастливому стечению обстоятельств, жертв на раненых нет", - написал Кириленко.

По его словам, в Курахово враг попал в жилую двухэтажку в центре города. Повреждены частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди - вынужденные переселенцы. Без пострадавших.

"Из-за обстрелов в городе начались пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители. В настоящее время из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двух погибших мужчин", - сообщил Кириленко.

Он подчеркнул, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, превращая города и поселки в руины и уничтожая местное население.

"Находиться на территории области опасно. Поэтому в который раз призываю: Эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизни", - призвал глава области.

Напомним, через обстрелы Донецкой области российская армия за минувшие сутки убила семерых мирных жителей.

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