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Россияне ночью выпустили по Краматорску 11 ракет (фото)

Фото: россияне ночью выпустили по Краматорску 11 ракет (pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ночью выпустили по Краматорску Донецкой области 11 ракет. Также враг атаковал и Курахово, люди оказались под завалами, обстрел вызвали массовые пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

"11 ракетных обстрелов пережил этой ночью Краматорск. Россияне били по частному сектору, по предварительной информации, повредили три жилых дома. По счастливому стечению обстоятельств, жертв на раненых нет", - написал Кириленко.

По его словам, в Курахово враг попал в жилую двухэтажку в центре города. Повреждены частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди - вынужденные переселенцы. Без пострадавших.

"Из-за обстрелов в городе начались пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители. В настоящее время из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двух погибших мужчин", - сообщил Кириленко.

Он подчеркнул, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, превращая города и поселки в руины и уничтожая местное население.

"Находиться на территории области опасно. Поэтому в который раз призываю: Эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизни", - призвал глава области.

Напомним, через обстрелы Донецкой области российская армия за минувшие сутки убила семерых мирных жителей.

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