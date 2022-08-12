RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вночі випустили по Краматорську 11 ракет (фото)

Фото: росіяни вночі випустили по Краматорську 11 ракет (pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вночі випустили по Краматорську Донецької області 11 ракет. Також ворог атакував і Курахове, люди опинилися під завалами, спричинилися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Facebook.

"11 ракетних обстрілів пережив цієї ночі Краматорськ. Росіяни били по приватному сектору, за попередньою інформацією, пошкодили три житлові будинки. За щасливим збігом обставин, жертв на поранених немає", - написав Кириленко.

За його словами, у Кураховому ворог влучив у житлову двоповерхівку в центрі міста. Пошкоджені приватні будинки та Центр культури і дозвілля, де ночували люди - вимушені переселенці. Без постраждалих.

"Через обстріли у місті зчинилися пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися їхні мешканці. На даний час з-під завалів вдалося врятувати жінку та підняти на поверхню тіла двох загиблих чоловіків", - повідомив Кириленко.

Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, перетворюючи міста та селища на руїни і знищуючи місцеве населення.

"Перебувати на території області небезпечно. Тож вкотре закликаю: евакуюйтеся! Евакуація рятує життя", - закликав очільник області.

Нагадаємо, через обстріли Донецької області російська армія за минулу добу вбила сімох мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасКраматорськракетный удар