Росіяни вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300

Російська армія в ніч на 25 серпня знову обстріляла місто Миколаїв. Окупанти застосували ракети С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram .

"Цієї ночі близько 03:30 російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Під удар потрапив приватний житловий сектор", - зазначив міський голова.

Внаслідок обстрілу один будинок частково зруйнований. В ще одному сталася пожежа через влучання боєприпасів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Також Сєнкевич додав, що вчора окупанти також обстріляли портову інфраструктуру реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч".