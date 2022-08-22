Россияне ночью ударили по Николаеву: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска ночью 22 августа вновь нанесли удар по Николаеву. В результате обстрела есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 22 августа, ориентировочно в 03:00 Николаев снова подвергся обстрелам. В результате чего произошло возгорание кафе, также известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно пострадавших нет", - рассказал он.

Напомним, в ночь на 22 августа российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попали три района - Никопольский, Криворожский и Синельниковский.

Кроме того, этой ночью враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате атаки есть разрушения.

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