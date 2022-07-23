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Россияне ночью накрыли "Градами" Днепропетровскую область: какие районы пострадали

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Днепропетровская область, Суббота 23 июля 2022 07:54
Россияне ночью накрыли "Градами" Днепропетровскую область: какие районы пострадали Фото: Россияне ночью накрыли "Градами" Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью обстреляли из РСЗО Никопольский и Криворожский районы в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Как сообщается, Красногригорьевскую громаду обстреляли из "Градов". Выпущено до 20 снарядов. Обошлось без жертв и разрушений.

В селе Ганновка Широковской громады оккупанты обстрелами повредили электросети и газовод. Люди не пострадали.

В Зеленодольской громаде враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц остались без света. Людей не задело.

Напомним, прошлой ночью российская армия накрыла огнем три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Глава Никопольской РВА предложил жителям временно переселиться, жилье предоставят бесплатно.

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Днепропетровская область
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