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Россияне ночью четыре раза накрывали огнем Днепропетровскую область

Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Артур Родивилов

За ночь враг четыре раза открывал огонь по Днепропетровской области. Российская армия из разного оружия била по двум районам - Никопольскому и Криворожскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Никопольский район враг накрыл огнем трижды. В город прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии.

Повреждены 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества остались до 300 человек. Без погибших и раненых.

В Марганецкую громаду враг попал из ствольной артиллерии и "Градов". Без пострадавших и разрушений.

На Криворожский район россияне направили "Ураганы".

В Апостоловской громаде есть разрушение нескольких домов и газопровода. Люди невредимы.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 19 августа, российская армия ночью накрыла огнем сразу три района Днепропетровской области - Криворожский, Синельниковский и Никопольский. В результате атаки погиб мужчина, ранен 12-летний мальчик.

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Днепропетровская область