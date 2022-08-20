Росіяни вночі чотири рази накривали вогнем Дніпропетровську область

Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. У місто прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії.

Пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики залишилися до 300 осіб. Без загиблих і поранених.

У Марганецьку громаду ворог потрапив зі ствольної артилерії та "Градів". Без постраждалих і руйнувань.

На Криворізький район росіяни направили "Урагани".

В Апостолівській громаді є руйнування кількох будинків і газопроводу. Люди неушкоджені.

Як повідомлялося, в ніч проти п'ятниці, 19 серпня, російська армія вночі накрила вогнем відразу три райони Дніпропетровської області - Криворізький, Синельниківський і Нікопольський. Унаслідок атаки загинув чоловік, поранений 12-річний хлопчик.

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