Россияне нанесли ракетный удар по побережью Одесской области
Фото: россияне нанесли ракетный удар по побережью Одесской области (Getty Images)
Враг продолжает атаковать Измаильский район Одесской области крылатыми ракетами типа "Оникс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"После утреннего уничтожения еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня". - заявили в командовании.
Там добавили, что обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт.
Напомним, на днях оккупанты ударили ракетами по селу Одесской области. Уничтожили более 60 частных домов.
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