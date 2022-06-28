Россияне нанесли ракетный удар по побережью Одесской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование " Юг ".

"После утреннего уничтожения еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня". - заявили в командовании.

Там добавили, что обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт.