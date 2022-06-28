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Россияне нанесли ракетный удар по побережью Одесской области

Новина українською →
Украина, Вторник 28 июня 2022 21:06
Россияне нанесли ракетный удар по побережью Одесской области Фото: россияне нанесли ракетный удар по побережью Одесской области (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Враг продолжает атаковать Измаильский район Одесской области крылатыми ракетами типа "Оникс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"После утреннего уничтожения еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня". - заявили в командовании.

Там добавили, что обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт.

Напомним, на днях оккупанты ударили ракетами по селу Одесской области. Уничтожили более 60 частных домов.

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