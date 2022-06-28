ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни завдали ракетного удару по узбережжю Одеської області

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 червня 2022 21:06
Росіяни завдали ракетного удару по узбережжю Одеської області Фото: росіяни нанесли ракетний удар по узбережжю Одеської області (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Після ранкового знищення ще п'ять ракет було випущено по береговій лінії протягом дня". - заявили в командуванні.

Там додали, що обійшлося без суттєвих руйнувань і постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито.

Нагадаємо, днями окупанти вдарили ракетами по селу Одеської області. Знищили понад 60 приватних будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон