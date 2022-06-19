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Россияне нанесли авиаудар по Очакову, есть жертвы

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Украина, Воскресенье 19 июня 2022 19:43
Россияне нанесли авиаудар по Очакову, есть жертвы Фото: истребитель Су-34 (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Днем 19 июня авиацией РФ нанесен ракетный удар по Очакову Николаевской области. Военные России пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

В результате ракетного удара, повреждены несколько зданий. Ранены два человека, один человек погиб. Информация об общих потерях и разрушениях уточняется.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетных ударов по Одесской области. ВСУ удалось сбить ракеты над регионом.

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