Россияне нанесли авиаудар по Очакову, есть жертвы
Фото: истребитель Су-34 (gettyimages)
Днем 19 июня авиацией РФ нанесен ракетный удар по Очакову Николаевской области. Военные России пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
В результате ракетного удара, повреждены несколько зданий. Ранены два человека, один человек погиб. Информация об общих потерях и разрушениях уточняется.
Напомним, сегодня россияне нанесли ракетных ударов по Одесской области. ВСУ удалось сбить ракеты над регионом.
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