ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни нанесли авіаудар по Очакову, є жертви

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 червня 2022 19:43
Росіяни нанесли авіаудар по Очакову, є жертви Фото: винищувач Су-34 (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Вдень 19 червня авіацією РФ нанесено ракетний удар по Очакову Миколаївської області. Військові Росії намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і у приватний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Внаслідок ракетного удару, пошкоджено кілька будівель. Поранено двох людей, одна людина загинула. Інформація щодо загальних втрат і руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону