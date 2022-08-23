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Россияне накапливают технику и военных на ЗАЭС, станция работает с риском

Фото: россияне накапливают технику и военных на ЗАЭС, станция работает с риском (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты стягивают свою технику и военных на территорию Запорожской АЭС. Сейчас станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Энергоатома.

"Вчера, 22 августа 2022 года, в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузок", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что в целом на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники.

В частности, возле первого энергоблока расположены 16 военных машин, у второго - семь, а еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.

"Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких орков, некоторые из них - в масках", - отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что по состоянию на сегодняшнее утро Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, а периодические обстрелы станции российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного ее функционирования.

При этом указывается, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая то, что действия захватчиков предугадать невозможно, угроза физической безопасности станции остается...Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и вырабатывать электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы", - добавляют в сообщении.

Напомним, что Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН 23 августа по ситуации вокруг ЗАЭС. Кроме того, Совет Госдумы РФ собирается провести внеочередное заседание, на котором планируют подготовить обвинения Украины в обстрелах ЗАЭС.

Добавим, что президент Владимир Зеленский отреагировал на это, заявив, что созыв Россией заседания Совбеза ООН является наглостью, поскольку именно она осуществляет провокации и террор на станции.

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Запорожская АЭСЭнергодар