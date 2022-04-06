Россияне начали рыть окопы в Белгородской области на границе с Украиной

В Белгородской области (Российская Федерация) на границе с Украиной начали рыть окопы. Местные власти заявили, что намерены "перестраховаться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания "Медуза".

"Читаю ваши комментарии и понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории по-прежнему ничего не угрожает", - заявил он.

В частности, издание опубликовало обращение главы Шебекинского округа Владимира Жданова, который объясняет появление окопов тем, что хочет перестраховаться.

Напомним, накануне под Белгородом снова прогремел взрыв. До этого российская сторона обвиняла Вооруженные силы Украины в якобы ударах по нефтебазе.

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