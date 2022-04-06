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Россияне начали рыть окопы в Белгородской области на границе с Украиной

Фото: россияне решили перестраховаться и роют у себя окопы (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В Белгородской области (Российская Федерация) на границе с Украиной начали рыть окопы. Местные власти заявили, что намерены "перестраховаться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания "Медуза".

В частности, издание опубликовало обращение главы Шебекинского округа Владимира Жданова, который объясняет появление окопов тем, что хочет перестраховаться.

"Читаю ваши комментарии и понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории по-прежнему ничего не угрожает", - заявил он.

Напомним, накануне под Белгородом снова прогремел взрыв. До этого российская сторона обвиняла Вооруженные силы Украины в якобы ударах по нефтебазе.

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