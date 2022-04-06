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Росіяни почали рити окопи в Бєлгородській області на кордоні з Україною

Фото: росіяни вирішили перестрахуватися і риють у себе окопи (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

У Бєлгородській області (Російська Федерація) на кордоні з Україною почали рити окопи. Місцева влада заявила, що має намір "перестрахуватися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram видання "Медуза".

Зокрема, видання опублікувало звернення голови Шебекинського округу Володимира Жданова, який пояснює появу окопів тим, що хоче перестрахуватися.

"Читаю ваші коментарі і розумію, що сьогодні викликає стурбованість проведення земляних робіт на території нашого муніципалітету. Повірте, це на наше прохання. Я як людина військова завжди перестраховуюся. І сьогодні, я вас запевняю, що безпеці нашої території як і раніше нічого не загрожує", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні під Бєлгородом знову прогримів вибух. До цього російська сторона звинувачувала Збройні сили України в нібито ударах по нафтобазі.

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Війна Росії проти України