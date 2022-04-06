Росіяни почали рити окопи в Бєлгородській області на кордоні з Україною

У Бєлгородській області (Російська Федерація) на кордоні з Україною почали рити окопи. Місцева влада заявила, що має намір "перестрахуватися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram видання "Медуза".

"Читаю ваші коментарі і розумію, що сьогодні викликає стурбованість проведення земляних робіт на території нашого муніципалітету. Повірте, це на наше прохання. Я як людина військова завжди перестраховуюся. І сьогодні, я вас запевняю, що безпеці нашої території як і раніше нічого не загрожує", - заявив він.

Зокрема, видання опублікувало звернення голови Шебекинського округу Володимира Жданова, який пояснює появу окопів тим, що хоче перестрахуватися.

Нагадаємо, напередодні під Бєлгородом знову прогримів вибух. До цього російська сторона звинувачувала Збройні сили України в нібито ударах по нафтобазі.

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