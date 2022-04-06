Россияне начали рыть окопы в Белгородской области на границе с Украиной
В Белгородской области (Российская Федерация) на границе с Украиной начали рыть окопы. Местные власти заявили, что намерены "перестраховаться".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания "Медуза".
В частности, издание опубликовало обращение главы Шебекинского округа Владимира Жданова, который объясняет появление окопов тем, что хочет перестраховаться.
"Читаю ваши комментарии и понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории по-прежнему ничего не угрожает", - заявил он.
Напомним, накануне под Белгородом снова прогремел взрыв. До этого российская сторона обвиняла Вооруженные силы Украины в якобы ударах по нефтебазе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.