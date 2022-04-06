ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне начали рыть окопы в Белгородской области на границе с Украиной

Новина українською →
Белгородская область, Среда 06 апреля 2022 09:10
Россияне начали рыть окопы в Белгородской области на границе с Украиной Фото: россияне решили перестраховаться и роют у себя окопы (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В Белгородской области (Российская Федерация) на границе с Украиной начали рыть окопы. Местные власти заявили, что намерены "перестраховаться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания "Медуза".

В частности, издание опубликовало обращение главы Шебекинского округа Владимира Жданова, который объясняет появление окопов тем, что хочет перестраховаться.

"Читаю ваши комментарии и понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории по-прежнему ничего не угрожает", - заявил он.

Напомним, накануне под Белгородом снова прогремел взрыв. До этого российская сторона обвиняла Вооруженные силы Украины в якобы ударах по нефтебазе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки