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Россияне начали очередную волну мобилизации в Донецке, - горсовет Мариуполя

Фото: россияне начали очередную волну мобилизации в Донецке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне в оккупированном Донецке начали еще одну волну мобилизации. Мужчин забирают как "добровольцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки "новой крови" на фронте", - заявил Андрющенко.

По его словам, попытки россиян провести мобилизацию будут провальными, поскольку мужчин в городе почти не осталось.

Андрющенко добавил, что из-за нехватки мобилизационного ресурса оккупанты могут массово призывать жителей новооккупированных территорий.

Напомним, ранее стало известно, что Россия официально не объявляла мобилизацию с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако РФ активно набирает боевиков через центры занятости.

Также мы писали, что в Луганской области российские военные обманом мобилизуют горожан для войны против Украины.

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ДонецкВойна России против Украины