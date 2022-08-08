Россияне могут ввести "голосование на дому" на "референдуме" для сбора разведданных, - ISW

Отмечается, что также российская оккупационная власть расширяет возможности для прямого запугивания украинских мирных жителей и делает невозможным любой независимый надзор за ходом "голосования".

Отмена избирательных участков с личным присутствием снимает многие требования к бюрократам для укомплектования этих мест. Россияне вовсю пытались набрать на эти должности людей.

Голосование на дому также ограничивает возможности партизан для нападения.

Напомним, Институт изучения войны сообщал что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.

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