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Россияне из минометов и САУ обстреляли три общины Сумской области

Фото: Дмитрий Живицкий, председатель Сумской ОВА (sumy evrydai)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупационные войска РФ продолжили обстрел Сумской области. 28 июля в течение дня они били по приграничью из САУ и минометов. Под огнем оккупанта оказались три общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сегодня россияне обстреляли территории Сумской области 4 раза, всего было более 44 прилеты.

Били по Краснопольской, Шалыгинской и Бурынской общинах из минометов, гранатометов и САУ.

Жертв и разрушений нет.

При этом вчера до полуночи продолжался минометный огонь по территории Николаевской сельской общины.

А днем раньше оккупанты обстреляли базу отдыха, где ранена женщина-сторож.

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Сумская область