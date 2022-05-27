Россияне из минометов обстреляли Середина-Буду в Сумской области

В очередной раз российские военные со своей территории открыли огонь по приграничных населенных пунктах Сумской области. Снова под удар попала Середина-Буда Шосткинского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
Он заявил, что 27 мая около 17:00 враг со своей территории обстрелял Шосткинский район из минометов.
"Около 11 прилетов по окрестностям Середино-Буды. Пострадавших нет, повреждения имущества уточняются", - добавил руководитель области.
Напомним, в ночь на 25 мая россияне со своей территории ударили ракетами по Краснополью Сумской области. Полпоселка осталось без света, разрушены около двух десятков домов.
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