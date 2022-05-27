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Росіяни з мінометів обстріляли Середина-Буду в Сумській області

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В черговий раз російські військові зі своєї території відкрили вогонь по прикордонних населених пунктах Сумської області. Знову під удар потрапила Середина-Буда Шосткинського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Він заявив, що 27 травня близько 17:00 ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.

"Близько 11 прильотів по околицях Середино-Буди. Постраждалих немає, пошкодження майна уточнюються", - додав керівник області.

Нагадаємо, в ніч на 25 травня росіяни зі своєї території вдарили ракетами по Краснопіллю Сумської області. Півселища залишилося без світла, зруйновані близько двох десятків будинків.

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