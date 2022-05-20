ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне минируют территории на маршрутах продвижения ВСУ

Новина українською →
Харьковская область, Пятница 20 мая 2022 18:39
Россияне минируют территории на маршрутах продвижения ВСУ Фото: оккупанты минируют маршруты продвижения ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные пытаются сдержать наступление украинских защитников на Слобожанском и Таврическом направлениях. Оккупанты минируют маршруты продвижения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ,

Отмечается, что оккупанты проводят инженерные работы для оборудования второй линии обороны. Также вражеские силы заминировали мост через реку Ингулец в районе Давыдова Брода в Херсонской области.

Кроме того, для остановки контрнаступления оккупанты обстреливают территории и населенные пункты возле Харькова.

"На Слобожанском направлении агрессор осуществил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от города Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Дому культуры в Лозовой Харьковской области. В результате атаки пострадали семь человек, среди них ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вооруженные силы Украины
NEWS
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков