Россияне минируют территории на маршрутах продвижения ВСУ
Российские военные пытаются сдержать наступление украинских защитников на Слобожанском и Таврическом направлениях. Оккупанты минируют маршруты продвижения ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ,
Отмечается, что оккупанты проводят инженерные работы для оборудования второй линии обороны. Также вражеские силы заминировали мост через реку Ингулец в районе Давыдова Брода в Херсонской области.
Кроме того, для остановки контрнаступления оккупанты обстреливают территории и населенные пункты возле Харькова.
"На Слобожанском направлении агрессор осуществил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от города Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Дому культуры в Лозовой Харьковской области. В результате атаки пострадали семь человек, среди них ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.