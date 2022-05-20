ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни мінують території на маршрутах просування ЗСУ

Новость на русском →
Харківська область, П'ятниця 20 травня 2022 18:39
Росіяни мінують території на маршрутах просування ЗСУ Фото: окупанти мінують маршрути просування ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові намагаються стримати наступ українських захисників на Слобожанському та Таврійському напрямках. Окупанти мінують маршрути просування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ,

Зазначається, що окупанти проводять інженерні роботи для обладнання другої лінії оборони. Також ворожі сили замінували міст через річку Інгулець в районі Давидового Броду у Херсонській області.

Крім того, для зупинення контрнаступу окупанти обстрілюють території та населені пункти біля Харкова.

"На Слобожанському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від міста Харкова. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по Будинку культури в Лозовій Харківської області. В результаті атаки постраждали семеро осіб, серед них дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків