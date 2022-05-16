Россияне массово разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области, - Генштаб
Российские оккупанты сознательно обстреливают невоенные объекты в населенных пунктах Запорожской области. Ряд таких случаев зафиксировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.
Вражеские войска отказались от активных боевых действий на Новопавловском и Запорожском направлениях. Тем не менее, российские оккупанты систематически обстреливают гражданские объекты.
"Ворог совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Принимает меры по логистическому обеспечению войск", – говорится в сообщении.
Тем временем украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов РФ. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.
К слову, Вооруженные силы вплотную подошли к участку госграницы в Харьковской области.
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