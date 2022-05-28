Россияне массово начали совершать зверства на своей территории: СБУ перехватила разговор

"У нас в прокуратуре столько заявленный об изнасиловании... На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", - рассказывает жена российского оккупанта, который работает в правоохранительных органах РФ.

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия...",- уточняет женщина.

Она рассказывает историю о девушке, которую после знакомства с российским военным изнасиловали пятнадцать солдат.

"Поэтому видим, что от собственной армии страдают сами россиянки. Интересно, что на такую тенденцию скажет женщина по перехвату СБУ, которая призвала своего мужа насиловать украинок?... " - подытожили в СБУ.

Напомним, российские оккупанты массово насилуют украинцев. Как рассказала омбудсмен Людмила Денисова, жертвами изнасилования становятся не только женщины, но и дети - мальчики и девочки и пожилые мужчины.

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