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Росіяни масово почали чинити звірства на своїй території: СБУ перехопила розмову

Фото: росіяни масово почали чинити звірства на своїй території (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Білгородській області, яка межує з Україною, значно побільшало заяв про зґвалтування російськими військовими. Свідченням того є нова перехоплена розмова окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", - розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…",- уточнює жінка.

Вона розповідає історію про дівчину, яку після знайомства з російським військовим зґвалтували п'ятнадцятеро солдатів.

"Тож бачимо, що від власної армії потерпають самі росіянки. Цікаво, що на таку тенденцію скаже жіночка з перехоплення СБУ, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок?…" - резюмують в СБУ.

Нагадаємо, російські окупанти масово ґвалтують українців. Як розповіла омбудсмен Людмила Денісова, жертвами зґвалтування стають не тільки жінки, але і діти - хлопчики та дівчата та літні чоловіки.

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Служба безпеки України