UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне использовали дронов-камикадзе для атак Сумской области, - глава ОВА

Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook.com/zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 9 июня, россияне совершили ряд атак на населенные пункты Сумской области. Для этого использовали дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Россияне сбрасывают бомбы на наши пограничные громады с дронов. Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами", - рассказал Живицкий.

Также он добавил, что примерно в 16 часов россияне скинули осколочный гранатометный выстрел. Все происшествия произошли на территории Краснопольской громады.

По словам Живицкого, пострадавших людей нет. При этом в результате атак повреждено одно здание.

Напомним, ранее стало известно, что в течение 8 июня россияне обстреливали населенные пункты Сумской области. Под ударом оказались Эсманская община, Шосткинский район, Середина-Буда, Краснопольский район.

Также мы писали, что российские захватчики 7 июня произвели обстрелы трех общин и Шосткинского района Сумской области. Враг применял минометы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины