Россияне хотят запустить "Азот" в Северодонецке, это грозит катастрофой, - Гайдай

По его словам, на дня оккупанты заявили о своих планах возобновить деятельность завода.

"В свою очередь в Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и невозможно без соответствующих специалистов", - отметил Гайдай.

В ходе боевых действий были повреждены оба аммиачных цеха и цех азотной кислоты. Пострадала практически вся инфраструктура предприятия - системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство разрушены два хранилища метанола.

Кроме того, полностью разрушена система электроснабжения "Азота". А разрушение системы очистки сточных вод "Азота" нанесло значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.

При этом российские оккупанты уже разыскивают в городе работников "Азота" и приглашают на работу, преднамеренно подвергая их опасности.

"Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью", - добавил Гайдай.