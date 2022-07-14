Росіяни хочуть запустити "Азот" у Сєвєродонецьку, це загрожує катастрофою, - Гайдай

За його словами, днями окупанти заявили про свої плани відновити діяльність заводу.

"У свою чергу в Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що це вкрай небезпечно через значні руйнування на території комбінату і неможливо без відповідних фахівців", - зазначив Гайдай.

У ході бойових дій було пошкоджено обидва аміачні цехи та цех азотної кислоти. Постраждала практично вся інфраструктура підприємства - системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство зруйновано два сховища метанолу.

Крім того, повністю зруйновано систему електропостачання "Азоту". А руйнування системи очищення стічних вод "Азоту" завдало значної шкоди Сєвєродонецьку. До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

При цьому російські окупанти вже розшукують у місті працівників "Азоту" і запрошують на роботу, навмисно наражаючи їх на небезпеку.

"Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю", - додав Гайдай.