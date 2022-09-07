Россияне хотят привлечь граждан ЕС к подготовке "референдумов" в Украине

Российские оккупанты продолжают готовиться к проведению "референдумов" на оккупированных территориях. Для легитимизации процесса, они планируют привлечь граждан ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Сейчас оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к "референдумам", в частности из-за успехов Вооруженных сил Украины, активной деятельности движения сопротивления и общественных настроений, которые остаются и будут продолжать быть на стороне Украины", - говорится в сообщении.
А для легитимизации "референдумов" на международной арене планируется привлечь "независимых наблюдателей" из стран ЕС:
По информации от разведки, присутствие этих лиц поможет РФ создать картинку "законного волеизъявления".
Напомним, что британская разведка назвала дилемму России, которая возникла из-за контрнаступления ВСУ.
Также в Украине появился День военной разведки. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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