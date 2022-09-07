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Россияне хотят привлечь граждан ЕС к подготовке "референдумов" в Украине

Фото: Россияне хотят привлечь граждан ЕС к подготовке "референдумов" в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты продолжают готовиться к проведению "референдумов" на оккупированных территориях. Для легитимизации процесса, они планируют привлечь граждан ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Сейчас оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к "референдумам", в частности из-за успехов Вооруженных сил Украины, активной деятельности движения сопротивления и общественных настроений, которые остаются и будут продолжать быть на стороне Украины", - говорится в сообщении.

А для легитимизации "референдумов" на международной арене планируется привлечь "независимых наблюдателей" из стран ЕС:

  • Депутата парламента федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдемана;
  • Представителя партии "Альтернатива для Германии" и бывшего депутата Бундестага Ульриха Еме ;
  • Голову "представительства" так называемой "ДНР" в Турине (Италия) и регионального советника партии "Братья Италии" Маурицио Марроне;
  • Соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро;
  • Председателя партии "Сербская Лига" Александра Джурджева;
  • Главу "представительства" так называемой "ДНР" в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли;
  • Главу "представительства" так называемой "ДНР" в Бельгии Криса Романо;
  • Директора "представительства" так называемой "ДНР" в Финляндии Йохана Бекмана.

По информации от разведки, присутствие этих лиц поможет РФ создать картинку "законного волеизъявления".

Напомним, что британская разведка назвала дилемму России, которая возникла из-за контрнаступления ВСУ.

Также в Украине появился День военной разведки. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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