Россияне хотят привлечь граждан ЕС к подготовке "референдумов" в Украине

Российские оккупанты продолжают готовиться к проведению "референдумов" на оккупированных территориях. Для легитимизации процесса, они планируют привлечь граждан ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины .

"Сейчас оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к "референдумам", в частности из-за успехов Вооруженных сил Украины, активной деятельности движения сопротивления и общественных настроений, которые остаются и будут продолжать быть на стороне Украины", - говорится в сообщении.

А для легитимизации "референдумов" на международной арене планируется привлечь "независимых наблюдателей" из стран ЕС:

Депутата парламента федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдемана;

Представителя партии "Альтернатива для Германии" и бывшего депутата Бундестага Ульриха Еме ;

Голову "представительства" так называемой "ДНР" в Турине (Италия) и регионального советника партии "Братья Италии" Маурицио Марроне;

Соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро;

Председателя партии "Сербская Лига" Александра Джурджева;

Главу "представительства" так называемой "ДНР" в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли;

Главу "представительства" так называемой "ДНР" в Бельгии Криса Романо;

Директора "представительства" так называемой "ДНР" в Финляндии Йохана Бекмана.

По информации от разведки, присутствие этих лиц поможет РФ создать картинку "законного волеизъявления".