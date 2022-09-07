Росіяни хочуть залучити громадян ЄС до підготовки "референдумів" в Україні
Російські окупанти продовжують готуватись до проведення "референдумів" на окупованих територіях. Для легітимізації процесу, вони планують залучити громадян ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
"Наразі окупанти мають великі проблеми із підготовкою до "референдумів", зокрема через успіхи Збройних сил України, активну діяльність руху опору та суспільні настрої, які залишаються та продовжуватимуть бути на боці України", - йдеться у повідомленні.
А задля легітимізації "референдумів" на міжнародній арені планується залучити "незалежних спостерігачів" з країн ЄС:
- Депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндемана;
- Представника партії "Альтернатива для Німеччини" та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме ;
- Голову "представництва" так званої "ДНР" в Турині (Італія) та регіонального радника партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне;
- Співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро;
- Голову партії "Сербська Ліга" Александра Джурджева;
- Голову "представництва" так званої "ДНР" у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі;
- Голову "представництва" так званої "ДНР" в Бельгії Кріса Романо;
- Директора "представництва" так званої "ДНР" у Фінляндії Йохана Бекмана.
За інформацією від розвідки, присутність цих осіб допоможе РФ створити картинку "законного волевиявлення".
Нагадаємо, що британська розвідка назвала дилему Росії, яка виникла через контрнаступ ЗСУ.
Також в Україні з'явився День військової розвідки. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
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