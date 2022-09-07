Росіяни хочуть залучити громадян ЄС до підготовки "референдумів" в Україні

Російські окупанти продовжують готуватись до проведення "референдумів" на окупованих територіях. Для легітимізації процесу, вони планують залучити громадян ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України .

"Наразі окупанти мають великі проблеми із підготовкою до "референдумів", зокрема через успіхи Збройних сил України, активну діяльність руху опору та суспільні настрої, які залишаються та продовжуватимуть бути на боці України", - йдеться у повідомленні.

А задля легітимізації "референдумів" на міжнародній арені планується залучити "незалежних спостерігачів" з країн ЄС:

Депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндемана;

Представника партії "Альтернатива для Німеччини" та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме ;

Голову "представництва" так званої "ДНР" в Турині (Італія) та регіонального радника партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне;

Співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро;

Голову партії "Сербська Ліга" Александра Джурджева;

Голову "представництва" так званої "ДНР" у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі;

Голову "представництва" так званої "ДНР" в Бельгії Кріса Романо;

Директора "представництва" так званої "ДНР" у Фінляндії Йохана Бекмана.

За інформацією від розвідки, присутність цих осіб допоможе РФ створити картинку "законного волевиявлення".