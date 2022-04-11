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Россия готовится к партизанской войне на своей территории, - разведка

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия готовится к партизанской войне на территории своей страны. В частности, министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Все за угрозы вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Сообщается, что повышенные меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границе Ростовской области и Краснодарского края".

Также впервые контрдиверсионные мероприятия на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок, в расчете на быстрый блиц-криг. Однако после провала первоначального плана, их действие регулярно продолжают и усиливают.

Кроме того, повышение готовности связано в частности с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы затруднить доставку подкрепления в зону боевых действий.

"А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенос боевых действий на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Оккупанты готовятся, что партизанской войны (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Ранее мы сообщали, что оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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