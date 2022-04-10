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Оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства, - британская разведка

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Воскресенье 10 апреля 2022 01:23
Оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства, - британская разведка Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные продолжают использовать на территории Украины самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.

"Российские силы также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском сопутствующего вреда гражданскому населению, в том числе по резервуару с азотной кислотой в Рубежном", - говорится в сообщении.

Кроме того, в британской разведке подчеркнули, что после ухода российских войск с севера Украины вскрылись факты массовых убийств мирного населения.

Оккупанты также использовали заложников в качестве живого щита и минировали объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, Зеленский заявил, что обстрел Краматорска будет одним из обвинений на трибунале против России.

Мы также писали о том, что в Макарове Киевской области обнаружили тела 132 человек, которых расстреляли российские оккупанты.

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