Оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства, - британская разведка
Российские военные продолжают использовать на территории Украины самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.
"Российские силы также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском сопутствующего вреда гражданскому населению, в том числе по резервуару с азотной кислотой в Рубежном", - говорится в сообщении.
Кроме того, в британской разведке подчеркнули, что после ухода российских войск с севера Украины вскрылись факты массовых убийств мирного населения.
Оккупанты также использовали заложников в качестве живого щита и минировали объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, Зеленский заявил, что обстрел Краматорска будет одним из обвинений на трибунале против России.
Мы также писали о том, что в Макарове Киевской области обнаружили тела 132 человек, которых расстреляли российские оккупанты.
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