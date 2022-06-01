Россияне готовят наступление на Запорожье, - Арестович

Российские оккупанты готовятся наступать в направлении Запорожья на фоне провальных попыток продвинуться в районе Гуляйполя.
Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".
"Оккупанты пытались наступать на гуляйполовском направлении, но успеха не имеют. Стоят в Васильевке, где, кстати, тоже по ним мощно ударили, и пытаются наступать на Запорожье", – сказал Арестович.
Однако представитель Офиса президента имеет определенные сомнения по поводу того, будет ли Россия все же наступать на Запорожье.
"Они готовятся, но посмотрим, будет ли это", - резюмировал он.
Напомним, ранее стало известно, что в Запорожье разбирают защитные сооружения, которые возводились после вторжения россиян.
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