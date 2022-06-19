Росіяни готують наступ на Слов'янськ і штурмують Сєвєродонецьк: зведення Генштабу

Російські окупанти накопичують резерви і готуються до наступу на Слов'янськ. Водночас постійно штурмують Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, проводять фортифікаційне облаштування місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

Сіверський напрямок

Підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Нарощуються системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

Харківський напрямок

Противник інтенсивно обстрілював позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

Слов'янський напрямок

Російські війська не робили активних дій. Основні зусилля зосереджені на накопиченні ресурсів з метою подальшого наступу в напрямку Слов'янська. Противник обстрілював позиції і вів повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10".

На Лиманському напрямку активні дії не зафіксовані.

Сєвєродонецький напрямок

Противник проводить цілодобову повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

Бахмутський напрямок

Противник завдав ударів з вертольотів по Яковлівці та ракетні удари в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве і Нью-Йорк

На східній околиці населеного пункту Берестове українські військові успішно відбили штурм.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. В Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій.

Південнобузький напрямок

Противник обстрілював населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Княжівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Також удосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.