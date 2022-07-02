"Россияне в этом мастера": экс-генсек НАТО о риске затяжной войны в Украине

"Прежде всего, я думаю, что самый большой риск сейчас - это длительный конфликт. Россияне - мастера затяжных конфликтов. Вы только посмотрите на Грузию - в Южной Осетии это продолжается с 2008 года, в Крыму - с 2014-го на Донбассе тоже. В Молдове, в Приднестровье они уже десятилетиями. Так что они специалисты в этом", - говорит Расмуссен.

Бывший генсек НАТО также объяснил, почему затяжная война необходима Путину.

"Меня беспокоит то, что затяжной конфликт служит целям Путина, потому что он считает, что пока на востоке Украины будет тлеющий или замороженный конфликт, он будет препятствовать тому, чтобы Украина добилась реального прогресса, прогресса в сближении с Евросоюзом, с НАТО, также прогресса в экономике", - отмечает Расмуссен.

Таким образом, Путин считает, если конфликт на востоке Украины будет продолжаться, то восстановление будет проходить труднее.

"Так что я думаю, что самый большой риск сейчас в том, что его цель (Путина, - ред.) - это затягивание конфликта. Он не может одержать полную победу. Но с другой стороны, он просто будет пытаться тянуть это бесконечно", - резюмировал Расмуссен.

Напомним, в Офисе президента считают, что война будет продолжаться как минимум к осени-зиме этого года.

Ранее стало известно, что США еще до начала войны в Украине готовились к затяжному конфликту.

При этом в Германии также заявили о "готовности к затяжной войне в Украине".

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