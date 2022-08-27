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Россияне движутся на Донбассе по 100 м в сутки, а Кремль приказывает по 5 км, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требует кремлевская власть. Она приказывает армии идти по пять километров в день, а оккупанты еле двигаются по 100 метров в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире Радио НВ.

"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", - говорит Гайдай.

По словам главы Луганской области, оккупанты подошли вплотную к Бахмуту и мощно его обстреливают.

"Бахмут проходит ту же историю, что происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", - отметил Гайдай.

При этом он подчеркнул, что удары по российскому тылу существенно повлияли на огневую интенсивность, врага, но у россиян еще очень много боекомплекта.

"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить снаряды и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", - рассказал глава ОВА.

Вместе с тем он сообщил, что российские войска теряют десятки людей ежедневно.

Напомним, сегодня в своей традиционной сводке британская разведка сообщила, что атаки российской армии на Донбассе проводятся с целью оттянуть подразделения ВСУ, поскольку Россия опасается большого контрнаступления Украины.

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