Росіяни дроном атакували автомобіль у Херсонській області: є потерпілі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України .

Крім того, вдень військові РФ влаштували обстріл Станіслава з артилерії.

У них, за даними Нацполіції, медики визначили мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення.

"У Козацькому російські військові атакували дроном-камікадзе типу "FPV" цивільний легковий автомобіль - постраждали троє чоловіків віком 40, 47 та 53 років", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсонської області

Російські війська не припиняють атак на місцеве населення правобережжя Херсонської області, населені пункти якого українські військові повернули під свій контроль восени 2022 року, зокрема ЗСУ звільнили Херсон. Ці міста та села 8 місяців перебували під окупацією російських загарбників після масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Наприклад, на світанку 28 квітня окупанти завдали авіаційного удару КАБами по Бериславському та Херсонському районам. А 27 квітня вдарили ракетою і по Херсону. Обласний центр не вперше атакують окупанти. Нагадаємо, у січні цього року російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Через атаку спалахнув склад із гуманітаркою, четверо людей постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.