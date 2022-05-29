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Россияне за день убили 3 жителей Донецкой области, еще 4 ранены, - ОВА

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Донецкая область, Воскресенье 29 мая 2022 21:14
Россияне за день убили 3 жителей Донецкой области, еще 4 ранены, - ОВА Фото: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko  donoda)
Автор: Илона Свиридова

За сегодня, 29 мая 2022 года, в результате боевых действий со стороны России погибли три мирных жителя Донецкой области. Еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"За 29 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Соледаре. Еще четыре человека в области получили ранения", - отметил он.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате сегодняшнего обстрела Николаева погиб один мирный житель. Также известно о двух раненых.

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Донецкая область Война России против Украины
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