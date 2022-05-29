Росіяни за день вбили 3 жителів Донецької області, ще 4 поранені, - ОВА
За сьогодні, 29 травня 2022 року, в результаті бойових дій з боку Росії загинули три мирних жителя Донецької області. Ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
"За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: 2 в Авдіївці і 1 в Соледарі. Ще чотири омоби в області отримали поранення", - зазначив він.
За його словами, в даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті сьогоднішнього обстрілу Миколаєва загинув один мирний житель. Також відомо про двох поранених.
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