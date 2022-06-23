UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне бросили все силы на захват Луганской области, - Гайдай

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Северодонецкой промзоне уже разрушено много защитных сооружений, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции", - сказал глава Луганской ОВА.

Он добавил, Сейчас Лисичанск под плотными обстрелами.

"Мы продолжаем поддерживать жизнедеятельность города, гумвантажі завозятся ежедневно, "тихая" эвакуация продолжается - сегодня выехали около 40 человек", - сказал Гайдай.

В случае оккупации Северодонецка люди, что скрываются в укрытиях "Азота", станут заложниками россиян, заявляет глава военной администрации. Выход будет только на оккупированную часть Луганской области.

По его словам, на недавно оккупированных территориях россияне уже начали так называемую "фильтрацию".

"Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, то есть используют как "пушечное мясо", - добавил глава Луганской области.

Напомним, кремлевские наемники продолжают вести обстрел по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск