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Россияне боятся контрнаступления ВСУ и активно минируют реку Ингулец, - ISW

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россияне могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки – Зеленодольска на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы активно минируют берега Ингульца в районах, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском.

Россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.

Кроме того, как пишет ISW, российские войска наносили наземные удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться северо-западнее Донецка.

В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.

Ранее в ISW предположили, что президент РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

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Херсонская область