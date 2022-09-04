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Россияне били из РСЗО с территории Запорожской атомной электростанции, - СМИ

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Энергодар, Воскресенье 04 сентября 2022 02:02
Россияне били из РСЗО с территории Запорожской атомной электростанции, - СМИ Фото: Россияне били из РСЗО с территории Запорожской атомной электростанции (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты применяли РСЗО с территории захваченной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Как утверждает издание, в его распоряжении оказалось видео работы российских реактивных систем залпового огня с территории Запорожской атомной электростанции. Оно было снято в ночь со 2 на 3 сентября.

На кадрах видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

Как рассказали эксперты Conflict Intelligence Team, в кадре видны трубы Запорожской ТЭС, которые видны и на этом панорамном фото из Google. Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг.

Россияне били из РСЗО с территории Запорожской атомной электростанции, - СМИ

Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне визита миссии МАГАТЭ российские войска обстреляли из минометов площадку Запорожской АЭС, в результате чего отключился 5-й энергоблок.

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Запорожская АЭС
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