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Росіяни били з РСЗВ з території Запорізької атомної електростанції, - ЗМІ

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Енергодар, Неділя 04 вересня 2022 02:02
Росіяни били з РСЗВ з території Запорізької атомної електростанції, - ЗМІ Фото: росіяни били з РСЗВ з території Запорізької атомної електростанції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти застосовували РСЗВ з території захопленої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Як стверджує видання, в його розпорядженні опинилося відео роботи російських реактивних систем залпового вогню з території Запорізької атомної електростанції. Воно було знято в ніч проти 3 вересня.

На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться в безпосередній близькості від енергоблока.

Як розповіли експерти Conflict Intelligence Team, в кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Знімання дійсно ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь.

Росіяни били з РСЗВ з території Запорізької атомної електростанції, - ЗМІ

Це означає, що місце пуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи дійсно реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС, в результаті відключився 5-й енергоблок.

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Запорожская АЭС
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