Россияне снова били по Харькову ракетами С-300: подробности утренней атаки

"Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно - из ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю", - написал Синегубов.

По его словам, еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно пострадавших нет.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела г. Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар.

Также глава области сообщил, что в Золочевской общине - горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, сегодня утром жители Харькова слышали звуки взрывов. Впоследствии мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.