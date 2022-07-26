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Россияне безуспешно ходили в разведку, а ВСУ отбили несколько штурмов: сводки с фронта

Фото: ВСУ отбили несколько штурмов русских на фронте (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские оккупанты понесли потери в результате разведывательных действий на фронте. У них возникла системная проблема с пополнением личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Длятся 153 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такая:

  • На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хриновка, Сеньковка и ряда других. Вел воздушную разведку у Зноб-Новгородского.
  • На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в частности неподалеку борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпаново, Чугуева, Светличного и Слатино. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпаново и Яворского.
  • Силами разведывательной группы пытался раскрыть построение обороны наших войск в районе населенного пункта Чепель. Оккупанты обезврежены.
  • На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополье, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться неподалеку, успеха не имел, отошел.
  • На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закетного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар у Григоровки.
  • Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать.
  • На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодеми, Майорска и Торецка. Нанес авиационные удары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.
  • Враждебные попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отбили. Продолжаются бои со штурмовой группой в районе Покровского.

В противника фиксируется системная проблема с пополнением личного состава - Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников.

Напомним, ВСУ нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске.

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