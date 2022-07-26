Россияне безуспешно ходили в разведку, а ВСУ отбили несколько штурмов: сводки с фронта

Длятся 153 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такая:
На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хриновка, Сеньковка и ряда других. Вел воздушную разведку у Зноб-Новгородского.
На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в частности неподалеку борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпаново, Чугуева, Светличного и Слатино. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпаново и Яворского.
Силами разведывательной группы пытался раскрыть построение обороны наших войск в районе населенного пункта Чепель. Оккупанты обезврежены.
На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополье, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться неподалеку, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закетного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар у Григоровки.
Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать.
На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодеми, Майорска и Торецка. Нанес авиационные удары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.
Враждебные попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отбили. Продолжаются бои со штурмовой группой в районе Покровского.
В противника фиксируется системная проблема с пополнением личного состава - Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников.