Россияне уже берут в плен своих: новый перехват ГУР

В перехвате разговора россиянин рассказывает своей жене о большом количестве раненых, поскольку их подразделение только что вышло из серьезного боя.

Также он сообщает, что в соседнем подразделении подчиненные задержали командира, который хотел убежать.

"Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не съ... (убежал). Потому что у них там трехсотых дох... (много). Мы вчера также машины загрузили. Уже наготове валить. Команда поступила, стоять дальше. Вчера более 20 человек трехсотых россиян вывезли", - сказал он.