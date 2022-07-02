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Россияне уже берут в плен своих: новый перехват ГУР

Фото: россияне уже берут в плен своих (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные задержали своего командира, который хотел бежать с войны, которую Россия развязала в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта от ГУР.

В перехвате разговора россиянин рассказывает своей жене о большом количестве раненых, поскольку их подразделение только что вышло из серьезного боя.

Также он сообщает, что в соседнем подразделении подчиненные задержали командира, который хотел убежать.

"Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не съ... (убежал). Потому что у них там трехсотых дох... (много). Мы вчера также машины загрузили. Уже наготове валить. Команда поступила, стоять дальше. Вчера более 20 человек трехсотых россиян вывезли", - сказал он.

Напомним, в еще одном перехвате разговоров оккупантов россиянин хвастался убийством раненых украинцев.

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