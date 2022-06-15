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Россияне и белорусы смогут сыграть на US Open: есть нюанс

Фото: Первая ракетка мира Даниил Медведев (rolandgarros.com)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису решили не препятствовать участию в турнире представителей РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт USTA.

Теннисная ассоциация США (USTA) допустила россиян и белорусов к участию в US Open. Тем не менее, они будут выступать под нейтральными флагами.

Организатор турнира заверил, что линия осуждения России за вторжение в Украину не изменилась. USTA продолжает поддерживать запрет на членство в международных организациях белорусской и российской теннисных федераций, а также участие обеих сборных в командных соревнованиях.

"Мы признаем, что каждая организация имеет дело с уникальными обстоятельствами в момент принятия решений. Наши собственные обстоятельства склонили к разрешению выступить всем игрокам, имеющим право на участие в Открытом чемпионате США 2022 года, независимо от гражданства", – говорится в заявлении ассоциации.

В этом году US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Ранее Уимблдонский турнир не допустил граждан РФ и Беларуси к участию в соревнованиях и был лишен функционерами рейтинговых очков.

К слову, Серена Уильямс получила специальное приглашение на Уимблдон-2022.

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